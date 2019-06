Varzim anuncia reforço inglês para a frente de ataque

O jovem inglês Levi Lumeka vai reforçar a frente de ataque do Varzim para a época 2019-2020, anunciou esta quinta-feira o clube poveiro.





Aos 20 anos, o jogador formado no Crystal Palace chega a Portugal e assina por três anos."É uma boa oportunidade para mim jogar no Varzim. É um clube bom, ambicioso. É um novo passo na minha carreira, estou muito motivado e com muita vontade de mostrar aos adeptos aquilo que sou capaz de fazer. Sei que o Varzim é um clube marcante para os jogadores que cá passam, sobretudo, pela sua massa adepta. Sei também que é um clube bom formador de jovens talentos e tenho a certeza que fiz uma boa escolha e na altura certa, para crescer e evoluir como jogador", afirmou o jogador citado no site do Clube.