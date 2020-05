Varzim anuncia saída de João Amorim

João Amorim vai deixar o Varzim. O emblema poveiro anunciou há minutos que não renovou o contrato com o lateral-direito, que foi o jogador mais utilizado do plantel de Paulo Alves, com um total de 30 partidas realizadas com a camisola varzinista.





O defesal, natural de Ribeirão, é o jogador com mais internacionalizações jovens (70) da formação do V. Guimarães, clube onde também alinhou pela equipa principal e pelos 'bês'. Representou também o Freamunde, o Ac. Viseu, o Belenenses, o Aves e o Arouca.