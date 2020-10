Varzim anuncia saída de Paulo Alves

Os maus resultados resultaram na decisão da direção do Varzim dispensar os serviços do treinador Paulo Alves. Depois de uma reunião na manhã deste domingo, os dirigentes do clube poveiro decidiram que o mais aconselhável neste momento para o clube era a substituição de treinadores.





Paulo Alves aceitou a decisão, já não faz parte dos quadros técnicos dos Lobos do Mar, e agora, segundo informou o presidente Edgar Pinho, já começaram os preparativos para encontrar o sucessor.Contactado por, o líder diretivo não se alongou nos pormenores sobre o assunto, reservando para mais tarde quaisquer esclarecimentos "principalmente aos sócios".