Varzim apresenta o 13º reforço

O Varzim anunciou, este sábado, a contratação de Ibrahima, médio que atuava no União da Madeira. O jovem, de 21 anos, assume-se assim como o 13º reforço para Paulo Alves tendo em vista a temporada 2020/21.





Formado no Marselha, Ibrahima conta ainda com uma passagem pelo Elche B antes de ter chegado à Madeira. Ao serviço do União, o médio apontou dois golos em 22 partidas realizadas.Ibrahima, que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, prestou umas breves declarações ao site do clube. " Espero que seja uma bela história de amor, entre mim e o Varzim, porque vou lutar por este clube todos os dias", disse o jovem francês.