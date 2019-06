Varzim arranca com vários reforços, alguns regressos e muita aposta na formação

O Varzim, da Segunda Liga, começou esta quarta-feira os trabalhos da nova época, com seis reforços já assegurados, e outros dois perto de serem confirmados.Além de Luís Pedro (ex-Penafiel), Tiago Cerveira (ex-União de Leiria), Felipe Augusto (ex-Sporting de Espinho), Glen Matondo (ex-Bobigny, França), Serginho (ex-Santa Clara) e Lumeka (ex-Crystal Palace, Inglaterra), os poveiros, segundo apurou a Agência Lusa, vão, em breve, oficializar a contratação dos brasileiros Alan Henrique, defesa central que alinhava no Sriwijaya, da Indonésia e de Willan Dias, avançado que na época passada jogou no Arouca.De regresso ao clube nortenho está o avançado nigeriano Stanley, que na época passada foi emprestado ao Cova da Piedade, e o médio Fábio Fonseca, que esteve cedido à equipa sub-23 do Sp. Braga.A formação da Póvoa de Varzim vai, ainda, fazer uma aposta vincada nos jogadores da sua formação, com integração nos trabalhos da pré-época de Gonçalo Silva, Tomás Vaz, Pablo Luigi, que alinharam na equipa B, Pedro Miranda e Djaló, que transitam dos juniores, e de Zé Diogo, que também foi formado no clube, mas estava a jogar no Merlinense.Do plantel da época passada, transitam, por enquanto, Rui Coentrão, Nélson Agra, Pavlovski, Ismael Lekbab, Martin Becker e Matheus Cambuci.Esta grande reformulação operada no plantel pelo novo treinador Paulo Alves, poderá ser ainda completada com a chegada de mais alguns reforços, nos próximos dias."Queremos construir um plantel que honre e orgulhe os adeptos. A equipa vai estar à altura das suas exigências. Vamos procurar as melhores soluções possíveis. Queremos fechar o grupo o mais cedo possível, mas até ao fecho do mercado tudo pode acontecer", disse Paulo Alves, novo técnico da equipa.Já António Miranda, que esta época assumiu o cargo de diretor desportivo, rendendo Alexandre Vila Cova, salientou o facto deste plantel integrar 10 jogadores formados no clube."Como fui coordenador da formação nos últimos dois anos, conheço bem os jogadores. Alguns atletas vão ter uma oportunidade, mas vão ter de agarrá-la. É importante transmitir a mística que o Varzim tinha antigamente com jogadores da casa. Este é um clube diferente, que tem 103 anos de história e todos têm que treinar e jogar sempre no limite", antecipou António Miranda, também ele ex-jogador do Varzim.O diretor desportivo confirmou, ainda, que os defesas Jeferson e Payne não fazem parte do plantel, e, ao que a Agência Lusa apurou, devem rumar ao Portimonense, da Liga NOS.Quem também não vai integrar o grupo de trabalho na nova época é o médio e ex-capitão de equipa Nelsinho, que, aos 40 anos, foi convidado para integrar a estrutura do clube, mas ainda não deu resposta. O mesmo sucede com o defesa central Sandro."Foram dois ídolos do clube que deram muito ao Varzim. Estamos agradecidos, mas no futebol tudo tem um tempo. Foram convidados a integrar a estrutura do clube e estamos a aguardar a resposta", confirmou o diretor desportivo António Miranda.