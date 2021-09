Varzim arranca preparação para o jogo com o Estrela da Amadora

A equipa varzinista, depois da folga desta terça-feira, vai começar a preparar-se para o jogo de terça-feira da próxima semana, na receção ao Estrela da Amadora, com o desejo de conseguir a primeira vitória da época.





O guardião Ricardo Nunes está a evoluir da lesão muscular na perna esquerda que o afastou do jogo com o Leixões, e o treinador António Barbosa já pode contar com o defesa Luís Pedro e o médio Luís Silva, depois de terem cumprido castigo. Já o médio Rafael Assis ficará de fora a cumprir um jogo de suspensão.