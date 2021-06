Varzim arranca segunda-feira para a nova época

Os trabalhos de preparação para a próxima época iniciam-se na próxima segunda-feira, dia 21. Os primeiros dias serão para exames médicos, seguindo aos poucos os treinos. Ainda não está definido o local para o estágio programado, que tanto pode ser, de novo, em Elvas, como aconteceu na época passada - com muito êxito até de promoção turística - como noutra paragem, sempre longe do ambiente poveiro.





O plantel continua em construção, estando agendadas mais aquisições. Até porque, neste momento, conta apenas com 16 jogadores, entre os 11 que continuaram e as cinco aquisições. Garantidos estão três guarda-redes, cinco defesas, quatro médios e outros tantos avançados. Já o lote de saídas conta 13 jogadores distribuídos por todos os escalões.Outra missão que as equipas diretiva e técnica têm entre mãos, diz respeito aos seis jogadores que o clube tem emprestados, e que se mantêm ligados contratualmente: Filipe Dinis, Álvaro Milhazes e Ibrahima, ao S. João de Ver; Manuel Pami, ao Canelas; Paulo Moreira, ao Benfica Castelo Branco; e Reiteria, ao Condeixa.As situações dos referidos jogadores estão a merecer estudo, que tanto pode passar por rescisão, chamada ao plantel varzinista ou novos empréstimos.