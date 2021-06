Varzim assegura contratação de Tiago Pereira para a baliza

O Varzim anunciou, esta terça-feira, a contratação de Tiago Pereira, guarda-redes que atuava no Sp. Braga. O jogador, de 25 anos, chega para uma posição na qual Ricardo Nunes, que deve continuar na Póvoa de Varzim, foi dono e senhor do lugar.





Nas primeiras declarações enquanto jogador do Varzim, Tiago Pereira revelou um discurso ambicioso. "Sinto-me orgulhoso com esta oportunidade, estou num grande clube português, um clube com uma história centenária. Prometo que vou dar tudo para honrar esta camisola e os seus adeptos", referiu.O guarda-redes, nascido em Lisboa, teve a primeira formação no Benfica, passando depois por clubes lisboetas como Odivelas, Encarnação e Olivais, Real e Belenenses, antes de rumar para o Minho, tendo entrado nos quadros do Sp. Braga na época de 2015/16. Não foi além da equipa B, tendo sido emprestado em 2019/20 à Académica. No regresso à cidade dos arcebispos, não encontrou motivos para mostrar o seu valor, algo que irá procurar agora no Varzim, embora saiba que tem a seu lado um guarda-redes experiente como é Ricardo Nunes, o único totalista da equipa poveira na Liga Sabseg na época que agora terminou.Recorde-se que, para além de Tiago Pereira, os poveiros já contrataram Zé Tiago, João Reis e Luís Silva.