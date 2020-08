Varzim bate Leixões por 1-0 em jogo de preparação

No seu regresso a casa, depois da semana de estágio em Elvas, o Varzim mediu forças com o Leixões, na manhã deste sábado, num jogo-treino bastante movimentado onde os dois treinadores, Paulo Alves e Tiago Fernandes, se interessaram em fazer rodar todos os respectivos plantéis.





O único golo do encontro foi apontado por Nicolas, um jovem de 19 anos que se tem destacado nas equipas de formação dos varzinistas e que está a integrar-se nos trabalhos entre os profissionais.Por parte do Varzim, registaram-se as ausências de Caetano e Nelson Agra, a recuperem de lesões que os impediram de participar no estágio de Elvas, além do jovem turco Yusuf Tunç, que se encontra retido no seus país, por questões sanitárias impostas pela COVID-19, mas que tem feito um rigoroso trabalho de preparação dentro do que lhe oi estipulado pelo departamento médico do Varzim.