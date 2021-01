Varzim cede Paulo Moreira ao Benfica Castelo Branco

Contratado pelo Varzim ao Águeda no início da presente temporada, Paulo Moreira foi emprestado pelos poveiros ao Benfica Castelo Branco. O médio, de apenas 20 anos, regressa assim ao Campeonato de Portugal até ao final da temporada.





Apesar de ser visto pelos responsáveis varzinistas como um jovem com potencial, Paulo Moreira não se conseguiu impor na equipa. Assim, o jogador, que conta com passagem pelo FC Porto na formação, alinhou apenas 25 minutos pelo Varzim, na partida frente ao Ac. Viseu.Neste momento, o Benfica Castelo Branco ocupa o 3º lugar da Serie E do Campeonato de Portugal.