Varzim coloca bilhetes à venda para o jogo com o Marítimo

Na sequência da polémica dos bilhetes relativos à partida entre o Rio Ave e o Boavista, o Varzim e o Marítimo acordaram vender os ingressos respetivos à sua eliminatória da Taça de Portugal por cinco euros, desconto acessível apenas aos sócios dos poveiros e dos insulares.





O restante público terá bilhetes disponíveis entre 10 e 15 euros, dependendo do lugar a ocupar no Estádio do Varzim SC, onde se disputará a partida, neste domingo.