Varzim com apenas quatro suplentes frente ao Sp. Covilhã devido a casos de Covid-19

O Varzim apresentou-se para o jogo desta segunda-feira com o Sp. Covilhã, ainda a decorrer, com apenas quatro jogadores, um deles guarda-redes, no banco, depois de terem sido detetados casos de Covid-19 no plantel.Entre os jogadores que falharam a partida devido aos contágios estão Heliardo, Ofosu, Agdon, Bruno Tavares e Zé Carlos, juntando-se ao lesionado Luís Pedro e ao castigado Lessinho na lista de indisponíveis. Segundo apurou o, três atletas testaram positivo, enquanto outros dois foram impedidos de ir a jogo por não estarem vacinados.Relembre-se que este encontro reveste-se de alta importância para as duas equipas, já que ambos os clubes estão afundados na tabela classificativa da Liga Sabseg e a precisar de pontos.Atualizado às 20h50