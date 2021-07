Varzim com bancada interdita ao público para a temporada 2021/22

O Varzim realizou este sábado uma Assembleia Geral de forma a que os sócios discutissem vários pontos de interesse do clube, sendo a grande novidade da reunião a interdição ao público da bancada norte do estádio para a temporada 2021/22. Ao que tudo indica, a estrutura não oferece as condições de segurança necessárias, pelo que os adeptos não poderão assistir aos jogos na bancada em questão.





Noutro âmbito, o orçamento do clube para a próxima época foi aprovado pelos sócios. O Varzim conta com 746 mil euros de receitas e cerca de 600 mil euros de despesas, estando previsto um orçamento sem saldo negativo. Para além disso, foi aprovada, com apenas sete abstenções, a manutenção da quota única para a nova época desportiva.Por fim, ficou ainda a saber-se que a SportTV, canal que detinha os direitos de transmissão da 2ª Liga, exige ao Varzim, bem como aos outros clubes do campeonato, a devolução de cerca de 130 mil euros. Tal deve-se à impossibilidade de transmitir a totalidade de jogos, provocada pelas restrições da Covid-19.