Varzim com estágio em Elvas de 4 a 11 de julho

O Varzim anunciou, esta quinta-feira, que, tal como vem sendo hábito, vai realizar o habitual estágio de preparação em Elvas. O conjunto poveiro vai assim estar na zona alentejana entre 4 e 11 de julho.





Durante este período, o Varzim vai realizar dois jogos de preapração. O primeiro, no dia 6 de julho, será frente ao Farense, no Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja. O segundo, frente ao Estrela da Amadora, está agendado para 9 de julho, no Estádio Municipal de Atletismo de Elvas.Até ao momento, os varzinistas apresentaram oito reforços para a temporada 2021/22.