Varzim com mercado cobiçado

Na estreia da rubrica ‘Varzim a Alma que nos Une’, que teve um número elevadíssimo de seguidores através do site do clube, foi divulgada pelo vice-presidente da área desportiva, Américo Campos, que alguns jogadores varzinistas estão a ser cobiçados por outros emblemas e citou até nomes: o avançado Lumeka, o medio defensivo Pedro Ferreira e o extremo George Ofosu, por sinal todos com vínculos ao clube para além desta temporada.





Sem citar nomes adiantou: "Já tinha recebido telefonemas de alguns presidentes e diretores desportivos da Liga NOS que estavam interessados em jogadores do nosso plantel".Sobre possíveis negócios que envolvam estes ou outros atletas, o dirigente explicou: "com a paragem do campeonato, o Varzim talvez seja prejudicado, ou até beneficiado com as suas continuidades, conforme a perspetiva". Américo Campos sublinhou que o Varzim "tem que ser um clube sustentável e para isso tem que se tornar num clube vendedor".Ainda nessa sessão o vice-presidente adiantou que na próxima semana, a direção "vai começar a trabalhar a próxima época e decidir quem fica e quem sai".No programa interativo esteve presente também Edgar Pinho, presidente do Varzim, que explicou a questão da não retoma do campeonato da Liga 2 e de outros temas do clube, e anunciou "para breve haverá outras novidades, entre as quais o surgimento de uma nova modalidade no Clube e uma outra através de uma parceria".Edgar Pinho, salientou que "o Varzim terá que fazer rápidas melhorias nas suas instalações desportivas, entre as quais nos balneários, para cumprir as diretrizes da Direção Geral de Saúde, de modo a que possa utilizar o seu estádio na próxima época ainda sem data para o arranque da mesma". Isto enquanto não for dado o arranque da remodelação do Estádio e zonas envolventes, obras de vulto que vão ter a chancela da Câmara Municipal.O líder alvinegro apontou o mês de junho para a realização de uma assembleia geral, que só será marcada de acordo com o evoluir da atual crise pandémica das próximas semanas.