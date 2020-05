Varzim com novidades em perspetiva no plantel

Aproveitando o facto de a 2ª Liga ter terminado mais cedo, o Varzim começa já a preparar a próxima temporada. Nesse sentido, tal como explicou a Record o vice-presidente para o futebol profissional do clube, Américo Campos, a ideia passa por criar um plantel com "mais valor do que o atual", isto depois do Varzim ter terminado a liga em 6º lugar.





Depois de confirmada a permanência do treinador Paulo Alves, que vai cumprir assim o segundo de contrato que assinou com os poveiros, o clube meteu 'mãos à obra no que diz respeito a dispensas, quer de jogadores que acabaram os seus vínculos, entre eles os emprestados, quer os que não havia interesse mútuo em continuar na Póvoa de Varzim. Assim já foram confirmadas nove saídas – Martin Becker, Serginho, Alan Henrique, Zé Diogo, Hugo Gomes, Willian Dias, Frederick Maciel, Leonardo Ruiz-, sendo que, apesar de ainda não ter sido anunciado, Mikael Soisalo também deve estar de saída do clube.Do plantel que transitou da época passada falta resolver algumas situações, entre elas a de Minhoca, que tem em mãos uma proposta para renovação do contrato. Está a ser estudada a situação do defesa Trova Boni, de 20 anos, que chegou em janeiro por empréstimo do Mechelen, mas que foi pouco utilizado.Quanto a reforços, Américo Campos garante que "até ao fim desta semana haverá novidades", embora assuma que "é preciso ter cuidado com a revelação de nomes", já que, para além de poder ser contraproducente fazer essa revelação, há jogadores que ainda não têm as suas situações resolvidas com os clubes a que pertencem devido à pandemia de covid-19.