Varzim com pack 'bilhete + transporte' para a deslocação a Penafiel

Depois do exemplo de segunda-feira, no jogo com o FC Porto B, onde estiveram presentes cerca de 2700 varzinistas nas bancadas, O Varzim lançou uma campanha para fazer deslocar a Penafiel, na sexta-feira, o maior número possível de adeptos poveiros.Assim, os adeptos que estiverem interessados podem adquirir bilhete para o jogo e garantir um lugar num dos autocarros disponíveis mediante o pagamento de 8,5 euros. As inscrições ainda se encontram abertas na loja do clube do clube, instalada no Estádio do Varzim, de onde partem os veículos às 16h15.O início do encontro está agendado para as 18 horas de sexta-feira.