Varzim com vários regressos na preparação do jogo com o Penafiel

Depois do triunfo sobre o FC Porto B (2-1), ao princípio da noite de segunda-feira, o plantel do Varzim não teve descanso e na manhã desta terça-feira regressou aos trabalhos no Complexo Desportivo Municipal, visto ter pela frente a deslocação a Penafiel ao fim da tarde de sexta-feira (18h00).Para este jogo de capital importância para os pupilos de Pedro Miguel na luta pela fuga à despromoção, já podem regressar alguns jogadores que estiveram impedidos de alinhar frente aos portistas, devido a lesões e castigos, ao ponto da folha oficial desse jogo registar menos uma unidade no plantel varzinista, por falta de número suficiente de jogadores.Para defrontar o Penafiel, podem regressar André Leão e Cássio Scheid, depois de cumprido castigo, ou mesmo Heliardo, Traoré e Zé Tiago a contas com lesões, onde também está incluído Luís Pedro, praticamente recuperado da intervenção cirúrgica ao joelho.