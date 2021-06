Varzim começa pré-temporada a 21 de junho

O Varzim anunciou, esta quarta-feira, que vai iniciar os trabalhos de pré-época na próxima segunda-feira, dia 21 de junho. Os primeiros dias devem ficar reservados para os habituais exames médicos.





O conjunto poveiro é assim um dos primeiros a regressar ao ativo, aspeto que permite que António Barbosa avalie o plantel que tem à sua disposição com tranquilidade. O objetivo do clube passa por fazer uma temporada tranquila, isto depois de só ter garantido a permanência na última jornada da edição 2020/21 da 2ª Liga.Os varzinistas têm sido um dos clubes mais ativos no mercado. Até ao momento, o clube assegurou a contratação de Luís Silva, Zé Tiago, João Reis, Tavinho e Tiago Pereira.