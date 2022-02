Varzim contrata antigo avançado de Everton e Monaco

O Varzim oficializou esta sexta-feira mais um reforço para o plantel de Pedro Miguel, confirmando a contratação de Lacina Traoré, avançado marfinense que estava sem clube desde o verão, altura em que deixou o Bandirmaspor da Turquia.Aos 31 anos, o ponta de lança com já com vários clubes no currículo, sendo que, na Europa, o internacional pela Costa do Marfim em 13 ocasiões já representou o Cluj, da Roménia, o Kuban Krasnodar, o Anzhi e o CSKA de Moscovo, da Rússia, o Everton, de Inglaterra, o Monaco e o Amiens, de França, o Sp. Gijón, de Espanha, e o Újpest, da Hungria.O Varzim garante assim um avançado experiente para fazer concorrência a Heliardo, o melhor marcador da equipa.