Varzim contrata Boni Trova ao Mechelen

O Varzim continua ativo no mercado e esta quinta-feira garantiu mais um reforço para a segunda metade da temporada. Trata-se de Boni Trova, defesa-central, de 20 anos, originário do Burquina Faso, que chega à Póvoa do Varzim por empréstimo do Mechelen, da Bélgica.





O negócio é válido até ao final da temporada e prevê uma opção de compra no término desse período, pelo que os poveiros ficam com a possibilidade de recrutarem o defensor a título definitivo.«Estou aqui para ajudar o Varzim neste campeonato competitivo que é a segunda liga portuguesa. Estou certo de que será uma experiência que me vai permitir continuar a evoluir como Jogador", assumiu o jogador, em declarações aos meios do clube.