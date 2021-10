Varzim estreou camisola com siglas marítimas na Taça de Portugal

No jogo em que o Varzim derrotou o Marítimo e passou à quarta eliminatória da Taça de Portugal, a formação da Póvoa do Varzim estreou a sua camisola alternativa, fazendo homenagem ao passado marítimo da localidade. O equipamento inclui, num fundo branco, as siglas marítimas que ajudavam a identificar os familiares dos pescadores, à falta de mais conhecimentos escolares.





Assim, os alvi-negros fizeram jus à sua alcunha, os Lobos do Mar, e a calorosa receção dos varzinistas ecoou pelo estádio na entrada dos titulares no relvado, no início do jogo.