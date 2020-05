Varzim explica fim da temporada 2019/20

O Varzim emitiu um comunicado, este sábado, no qual deu a conhecer aos sócios e adeptos a forma como foi decidido o fim da 2ª Liga. O conjunto poveiro aproveitou para agradecer à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga e aos clubes da 1.ª Liga pelo "esforço" no processo de negociação do eventual regresso da competição.





"Caros sócios e simpatizantes dos Varzim S.C., como é já do conhecimento público, o Campeonato da LigaPro não retomará esta época futebolística, tendo sido dado por encerrado. Tal decisão, tomada pelo Governo e apoiada por pareceres da Direção-Geral da Saúde, contraria aquela que era a superior vontade dos clubes de futebol profissional de Primeira e Segunda Liga, e seus representantes Federação Portuguesa de Futebol e Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que tudo fizeram para que houvesse campeonato até ao fim. Nesse sentido, cooperaram todos na elaboração dum plano de retoma superiormente trabalhado pelos clubes e pelos seus organismos representantes e respetivos departamentos médicos e técnicos que permitisse um regresso aos treinos e à competição em segurança.No passado dia 30 de Abril, em reunião solicitada ao Governo pelos representantes do futebol português, F.P.F e L.P.F., com a presença de 3 clubes da 1ª Divisão, foi analisada, no quadro do momento atual que o País e o Mundo vivem, a possibilidade de abertura ao trabalho de vários sectores da economia portuguesa, com a possibilidade do regresso do futebol da Primeira e Segunda Liga.Após discussão alongada deste tema, e num momento em que esteve mesmo em risco o cancelamento de toda a competição, o Governo, na pessoa do Primeiro Ministro, apoiado em pareceres técnicos da D.G.S. decidiu só pela autorização condicionada da Primeira Liga, e a suspensão do campeonato da Segunda Liga.Esta decisão contraria aquela que foi sempre a vontade dos Clubes de Primeira e Segunda Liga que acabaram por ver gorados os seus esforços da retoma e a favor qual nada mais podem agora fazer.Não podemos deixar aqui de sublinhar o forte empenho da F.P.F, L.P.F e aos clubes da 1ª Liga que estiveram envolvidos nas negociações, expressar o nosso agradecimento pela ação pronta e decidida que tomaram na criação de um fundo de apoio solidário aos Clubes da Liga Pro.Oportunamente poderão ser prestadas mais informações sobre este tema e outros temas que a todos interessem.A Direcão do Varzim S.C."