Varzim garante empréstimo de extremo finlandês Mikael Soisalo

O Varzim, da 2.ª Liga portuguesa, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio finlandês Mikael Soisalo, que chega ao clube poveiro por empréstimo dos belgas do Zulte Waregem.

O jogador, de 21 anos, internacional pelas seleções jovens da Finlândia, vem cedido pelo Zulte Waregem, que disputa a principal divisão da Bélgica, até ao final da temporada, ficando o Varzim com opção de compra.

Mikael Soisalo, que joga preferencialmente com extremo direito, começou a carreira no HJK e Ilves Tampere, clubes do seu país, tendo depois rumado ao Middlesbrough, de Inglaterra, onde jogou nas equipas sub-21 e sub-23 por três temporadas, antes de se mudar para Bélgica, onde ficou a última época e meia.

O extremo direito é o segundo reforço inscrito pelos poveiros neste período de transferências, depois de assegurada a contratação do avançado Caetano, ex-Paços de Ferreira.