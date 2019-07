Varzim garante empréstimo de médio internacional do Burundi

O Varzim, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do médio defensivo Christophe Nduwarugira, que chega por empréstimo do Amora, do Campeonato de Portugal.O jogador, de 25 anos, que é internacional pelo Burundi e marcou presença na última edição da Taça das Nações Africanas, já estava há alguns dias a trabalhar sob as ordens do técnico Paulo Alves, mas só hoje foi oficializado como reforço.Christophe, que também pode alinhar como defesa-esquerdo, cumpriu na época passada 16 jogos pelo Amora, mas conta com experiência no futebol profissional português, depois de ter representado, por duas temporadas, o União da Madeira.O internacional africano já deve participar no jogo-treino que a equipa poveira vai realizar esta quarta-feira, em casa, frente ao Lusitânia de Lourosa.