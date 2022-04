Varzim homenageia sócios fundadores

A homenagem tradicional aos sócios fundadores do Varzim vai voltar a ser realizada estew ano.A romagem ao Cemitério de Aver-o-mar será no domingo e, além dos sócios fundadores Alípio Oliveira, José Martins Reina, José Teixeira Malhão, Manuel Agonia Frasco, Américo Santos Graça e Armindo Santos Graça, o antigo presidente Avelino Gomes do Monte, os antigos dirigentes Celso Barbosa e José Moita, os antigos jogadores Salvador e José Freitas e ainda o sócio José Ribeiro também serão alvos de homenagem por parte do clube poveiro.C.S.