Varzim já regressou ao trabalho

A oficina varzinista abriu as portas na manhã desta segunda-feira, como estava programado. Dado que ainda faltam jogadores para preencher o plantel, os trabalhos foram feitos ‘em família’ com testes físicos, embora com algum tempo destinado a ver a bola saltar, já que, apesar de tudo, já faz falta o contacto com a ‘redondinha’ nem que seja para matar o vício.





Os trabalhos de bastidores continuam amanhã, não só com os exames médicos mas também com o cuidado que exige a construção do plantel, além do plano de trabalhos para a pré-temporada, em colaboração estreita entre os dirigentes e equipa técnica.A todo o momento vão surgir novas notícias com vista a um trabalho devidamente esquematizado, para que a equipa dos Lobos do Mar não passe pelos ‘sustos’ criados na ponta final do recentemente terminado Campeonato da II Liga Sabseg.