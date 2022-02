Varzim lamenta morte de “matriarca da família Neto”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi através de uma nota de pesar publicada no seu site que o Varzim expressou as suas "sentidas condolências à família Neto pelo falecimento da sua matriarca, D. Noémia Ferreira".O clube poveiro fez questão de deixar um "abraço sentido" ao genro Vitoriano Ramos que desempenha actualmente a função de treinador adjunto da equipa principal, e aos netos Hernâni Ramos, treinador dos escalões de formação, e Luís Neto e Francisco Ramos, ex-jogadores do clube que agora representam Sporting e Nacional, respetivamente.