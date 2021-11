Varzim mostra pontaria afinada em treino com o Sp. Braga B

Para preencher o vazio competitivo deste fim de semana, o Varzim foi esta manhã a Fão para disputar um particular com a equipa B do Sporting de Braga, que participa na 3.ª Liga. Os varzinistas venceram o encontro, por 5-3.Tanto António Barbosa, por parte dos varzinistas, como Artur Jorge, técnico dos bracarenses, aproveitaram para rodar primeiro as equipas-base e depois o resto dos jogadores.Os Lobos do Mar, tão carentes de pontos e de golos na Liga Sabseg, afinaram a pontaria com a marcação de 5 golos, com marcadores diferentes: Heliardo, Agdon (gp), Tavinho, Lessinho e Zé Tiago (gp).Por parte dos arsenalistas também houve acerto no remate, mas em menor escala, com 3 golos apontados por Kadisang, Pedro Santos e Schurrle.