Varzim na Amoreira com o eixo da defesa desfalcado

Com três baixas (Baba Sow lesionado e Luís Pedro e André Micael castigados), o Varzim partiu para a Amoreira disposto a traduzir em pontos o trabalho a desenvolver sobre o relvado, de forma a suavizar a má posição em que se encontra, nos lugares da despromoção da Liga Sabseg (17.º classificado).





Luís Pedro e André Micael são baixas de peso no eixo da defesa, dado que são os dois habituais titulares nessas duas posições, e podem motivar um cuidado estudo do seu treinador, António Barbosa. Nelson Agra e Michael Douglas deverão render os dois experientes defesas-centrais, na manhã deste domingo, em casa do líder Estoril.