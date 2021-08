Varzim na máxima força para defrontar a Académica em jogo sem público

O Varzim segue viagem para Coimbra amanhã, depois do treino, onde vai permanecer até à hora de rumar para o Estádio Sérgio Conceição, no Taveiro, onde se realiza o jogo com a Académica, marcado para as 11h00 de sábado. Para esse encontro deve apresentar-se na máxima força, sem jogadores lesionados ou castigados, pelo que a tarefa do treinador António Barbosa será escolher, entre os 24 do plantel, quem ficará de fora dos 20 que compõem a ficha do jogo.





No entanto, o Varzim não pode contar com o apoio dos seus adeptos, que viram desfeita a campanha que estava em marcha para acompanharem a equipa, já que o jogo terá de ser disputado à porta fechada, devido à sanção disciplinar aplicada à Académica, que não só afeta os seus adeptos mas também os que acompanham o adversário.Registe-se que na 1.ª jornada desta Liga Portugal 2, foi o Estádio do Varzim que registou o maior número de espectadores, 880, na receção aos transmontanos do Desportivo de Chaves. No entanto, está previsto que uma mobilização de varzinistas, do lado de fora do estádio, se possa ouvir e proporcionar o apoio à equipa.