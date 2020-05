Varzim não renova com seis jogadores do plantel principal

O Varzim anunciou, esta quarta-feira, "o fim do vínculo laboral" com seis jogadores do plantel principal, que não entram nos planos para a próxima temporada.

Os guarda-redes Serginho e Martin Beker, os defesas Zé Diogo e Alan Henrique e os avançados Frederic Maciel e Willian Dias estavam em final de contrato e não viram a ligação renovada.

"O Varzim agradece o espírito de entrega, o compromisso e o profissionalismo com que cada desempenhou o seu papel ao serviço deste emblema. Aproveitamos o momento para desejar os maiores sucessos desportivos e pessoais a todos", partilhou o clube, no sítio oficial na internet.

O emblema poveiro já deu a época por encerrada e enviou os jogadores para férias, estando os dirigentes a preparar a próxima temporada, avaliando, numa primeira fase, os processos de renovações.

Quando o campeonato do segundo escalão foi cancelado, devido à pandemia de covid-19, o Varzim ocupava o sexto lugar, com 37 pontos, a 11 dos lugares de subida de divisão.