Varzim oficializa Elízio

O Varzim anunciou este sábado a contratação do defesa esquerdo Elízio, que alinhava no Nacional, da Liga NOS.O jogador brasileiro, de 30 anos, rescindiu com o emblema madeirense esta semana e agora comprometeu-se por uma época e meia com o clube poveiro, que segue no 11.º lugar do campeonato.Elízio está no futebol português desde 2009, tendo representado Penafiel, Gil Vicente, Moreirense, Vizela e Nacional, somando no seu currículo dois títulos da 2.ª Liga, nas épocas 2013/14 e 2017/18.O defesa conta ainda com uma passagem no futebol cipriota, ao serviço do Apollon Limassol, ao serviço do qual conquistou a Taça do Chipre, na época 2015/16.Esta época, no Nacional, Elízio ainda não tinha cumprido qualquer jogo oficial.