Varzim oficializa mais dois reforços

As aquisições para o reforço do plantel às ordens do técnico Paulo Alves subiram para 15 jogadores, com a contratação de dois brasileiros.





Thiago Valle, de 22 anos, é guarda-redes, e estreia-se em Portugal, oriundo do Grémio Anápoles, confessando ao site do clube poveiro, após a assinatura do contrato, sentir-se "honrado e orgulhoso com esta oportunidade de estar num grande clube português, um clube centenário, e vou fazer de tudo para honrar esta oportunidade".O outro brasileiro é Lessinho, de 24 anos, avançado, natural de Vitória, tendo feito todo o percurso em clubes brasileiros, para na época passada ingressar no União da Madeira, onde nos 12 que atuou marcou 7 golos.