O Varzim anunciou a saída do técnico António Barbosa após uma série de maus resultados da equipa poveira. Os varzinistas somaram a terceira derrota seguida com o Casa Pia (1-0) e não averbaram qualquer triunfo nos últimos nove encontros.Barbosa, de 39 anos, deixou o Varzim no 17º e penúltimo lugar da classificação com apenas 7 pontos em 13 jornadas depois de ter ajudado a evitar a descida na última época.A Varzim Sport Club - Futebol Sduq Lda comunica aos seus associados e adeptos que a equipa técnica constituída por Henrique Esteves, António Barbosa e João Morais foi dispensada das suas funções.Seguir-se-á a constituição de nova equipa técnica, a revelar oportunamente.Neste momento, apelamos à união de todos para progredir e atingir nossos objectivos.