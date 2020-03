Varzim permite pagamentos de quotas por transferência bancária ou referência de multibanco

De forma a evitar a propagação do coronavírus, o Varzim emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual dá alternativas aos sócios para pagarem as quotas. Assim, o clube poveiro evita que os adeptos se desloquem ao estádio.





"Os sócios do Varzim SC podem pagar as suas quotas optando por uma das seguintes formas: transferência bancária ou referência de multibanco. Envie um email para : associados@varzim.pt com o nome e o número de sócio ou envie uma mensagem para página oficial de Facebook do Varzim Sport Club com o nome e o número de sócio. Em resposta será dada a indicação ao pagamento da quota", podia ler-se na publicação feita pelo Varzim.Tal como acontece nos restantes clubes da 2.ª Liga, os jogadores do Varzim têm vindo a treinar a partir de casa. Ainda não há data prevista para o regresso da competição.