Varzim prepara dérbi com o Rio Ave ainda sem Rafael Assis

O plantel treinado por António Barbosa regressou aos trabalhos esta segunda-feira, depois de dois dias de descanso, e já tem em vista a preparação para o dérbi com o Rio Ave. A preocupação é recuperar o médio brasileiro Rafael Assis, que sofreu uma lesão muscular no jogo em Coimbra, e que motivou a substituição logo aos 23 minutos de jogo, com o regresso de André Leão. Se não for possível a recuperação, será a única baixa que o plantel regista.





Entretanto, foram hoje colocados à venda, na loja oficial do Varzim, os bilhetes para o dérbi do próximo domingo, frente ao Rio Ave. Dentro das regras estabelecidas, os sócios varzinistas, devidamente identificados, têm prioridade no atendimento, sendo necessário preencher um formulário com dados pessoais no momento da aquisição dos bilhetes.Dada a grande rivalidade existente desde há muito tempo entre as duas equipas, é prevista uma forte presença de público no Estádio do Varzim e alguns sectores foram mesmo encurtados, com o encerramento das bancadas central e norte a exigirem obras urgentes.