O Varzim oficializou esta quarta-feira a chegada, por empréstimo, do médio Tomás Silva, contratado no início da presente temporada pelo Vizela ao Sporting, clube onde fez toda a sua formação.Depois de ter brilhado nos sub-23 e na equipa B dos leões, onde fez 93 jogos e apontou 13 golos, tendo-se inclusivamente sagrado campeão nacional pelo Sporting, ao ser lançado na última jornada da época transata por Rúben Amorim, o médio de 22 anos não se conseguiu afirmar entre as primeiras escolhas de Álvaro Pacheco, acabando por participar em apenas seis partidas até ao momento pelos vizelenses.O jovem português junta-se amanhã ao grupo de trabalho orientado por Pedro Miguel, que ganha assim um reforço importante para o meio-campo.