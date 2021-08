Varzim reforça-se com dois jovens do Sporting

O Varzim atacou o fecho do mercado em força e garantiu o central Rodrigo Rêgo e o extremo Bruno Tavares, ambos com 19 anos e ambos por empréstimo do Sporting, sem opção de compra.

Os atletas atuaram o ano passado pelos sub-23 dos leões, sendo que Bruno Tavares marcou 6 golos em 17 partidas.