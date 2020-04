Varzim regressa aos treinos no dia 4 de maio

O Varzim tem agendado para o dia 4 de maio (segunda-feira) o regresso aos treinos. Com esta medida, o conjunto poveiro pretende começar a preparar-se para um possível regresso do campeonato.





Apesar do retorno aos treinos, o Varzim não vai deixar de cumprir as normas de segurança. O regresso aos trabalhos vai ser feito de forma faseada, com os jogadores divididos em vários grupos e a trabalhar em horários diferentes.A decisão foi comunicada esta segunda-feira ao plantel, dia em que foi também feita, por parte dos serviços de higiene municipais, a desinfeção exterior e interior das instalações dos lobos do mar.