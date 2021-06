Varzim renova por dois anos com Tiago Cerveira

Depois de Nuno Valente, eis a segunda renovação no Varzim. O clube poveiro anunciou, este sábado, ter chegado a acordo com Tiago Cerveira para a extensão do vínculo contratual do jogador.





Apesar de a duração do novo contrato não ter sido divulgada pelo clube, o lateral-esquerdo deu essa informação nas suas redes sociais. "Lobo do Mar por mais 2 anos!Muito feliz por continuar a representar este enorme e histórico clube! Orgulhoso do que já fiz, mas ainda mais entusiasmado pelo que ainda há para conquistar!", escreveu Tiago Cerveira.Na temporada que agora finda, Tiago Cerveira realizou 29 jogos pelo Varzim. Em 2021/22, o latera-esquerdo vai ter a concorrência de Luís Rocha, que chega proveniente do Chaves.