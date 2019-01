Varzim rescinde contrato com Maycon Canário e empresta Eridson à AD Oliveirense

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A dois dias do fecho do mercado, o Varzim continua a arrumar a casa, seguindo as indicações do técnico Fernando Valente, que pretendia ver reduzido o plantel.Nesse sentido, Eridson e Maycon Canário já não irão entrar nas contas do treinador para a segunda metade da temporada, uma vez que não irão continuar ao serviço do emblema poveiro. No caso do defesa guineense, a SDUQ varzinista optou por recolocá-lo na AD Oliveirense, por empréstimo, ao passo que com o médio brasileiro a opção recaiu sobre a rescisão do vínculo existente.Ambos os jogadores, refira-se, chegaram ao Varzim na presente temporada, mas jogaram sempre pela equipa B, sendo esse um cenário pouco suscetível a alterações na segunda metade da temporada.