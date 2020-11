Varzim retoma treinos após uma semana de paragem devido a casos de Covid-19

A equipa de futebol do Varzim vai retomar os treinos na terça-feira, após uma semana de suspensão dos trabalhos, devido aos casos de infeção com o novo coronavírus no plantel, informou esta segunda-feira o clube.

"O Varzim Sport Club vem, por este meio, informar que a equipa principal retoma os treinos amanhã (terça-feira), dia 17 de novembro", anunciou o emblema poveiro, numa curta nota divulgada no site oficial.

Na semana passada, em 10 de novembro, o Varzim suspendeu a toda a atividade da equipa principal, depois de terem sido "detetados mais casos positivos assintomáticos, nos testes realizados a todo o plantel e equipa técnica".

O clube não divulgou quantos novos casos tinham sido detetados, sendo que, nessa altura, já havia 11 elementos infetados, entre jogadores e equipa técnica, incluindo o treinador Miguel Leal, de 55 anos.

O próximo compromisso oficial da equipa da Póvoa de Varzim é no dia 23 de novembro, para a Taça de Portugal, numa eliminatória frente a Académica.

