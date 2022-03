Varzim solidário com "Menina Milagre"

O Varzim está solidário com a causa de Marta Nogueira, mais conhecida como a "Menina Milagre", vítima de uma tentativa de homicídio em 2015 e que luta, desde então, com as sequelas do sucedido.Numa onda de solidariedade cada vez maior, o plantel varzinista também não ficou indiferente à situação de Marta e juntou-se à causa. Tendo em conta as elevadas despesas médicas, o clube da Póvoa de Varzim ofereceu, na semana passada, uma camisola à "Menina Milagre" para ser leiloada e ajudar no pagamento dos tratamentos.Atualmente, o valor da camisola já ultrapassa os 200 euros.