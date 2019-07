O Varzim, da 2ª Liga, venceu este sábado a equipa amadora do Estela por 3-0, no primeiro ensaio de preparação da época 2019/2020.Os alvinegros só conseguirem marcar ao adversário, que milita no campeonato de futebol popular da Póvoa de Varzim, na segunda parte do desafio, com os tentos de Marko Pavlovski, Fábio Fonseca e Ricardo Barros.Neste primeiro ensaio da temporada, o novo técnico Paulo Alves escalonou o seguinte onze inicial: Martin, Miranda, Matheus, Allan, Tiago Cerveira, Glen, Pablo, Minhoca, Felipe Augusto, Stanley e Lumeka.O próximo compromisso do Varzim acontece na terça-feira, frente ao Sporting de Braga, num jogo-treino agendado para as 10:30, em Fão.