Varzim vence Melgacense em jogo de preparação

Perante a pausa competitiva na 2ª Liga para os compromissos internacionais, o Varzim aproveitou para realizar um jogo de preparação frente ao Melgacense. A partida terminou com um 4-0 favorável à equipa de António Barbosa.





Luís Pedro, com um bis, Zé Tiago e Tavinho apontaram os tentos dos poveiros no jogo de apresentação do conjunto de Melgaço. O reforço Bruno Tavares, emprestado pelo Sporting, estreou-se pelos varzinistas.O Varzim regressa à competição oficial no dia 12 de setembro, frente ao Leixões.