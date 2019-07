Varzim vence sub-23 do Portimonense na final do torneio de verão organizado pelo clube

O Varzim, da Segunda Liga, venceu este domingo o torneio de verão organizado pelo clube, vencendo o jogo da final, por 3-1, frente à equipa sub-23 do Portimonense.





A equipa da casa decidiu o encontro ainda no primeiro tempo, com os golos de Gonçalo Silva, Felipe Augusto e Baba Sow, enquanto os algarvios, que apresentaram a formação com que vão competir na Liga Revelação, apontaram o seu golo na segunda metade, num livre apontado por Iago.Antes, no jogo de atribuição do terceiro lugar do torneio, o FC Porto B, também da Segunda Liga, venceu a formação sub-23 do Al Duhail, do Catar, por 3-1, com Toni Djim, Rodrigo Valente e Christopher Lungoyi a apontarem os tentos dos dragões, enquanto que Sérgio Neto fez o golo de honra da formação do Médio Oriente.