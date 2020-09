Varzim vence V. Guimarães B em jogo-treino

No jogo-treino da manhã desta sexta-feira, no Estádio Municipal, o Varzim venceu o Vitória de Guimarães B, por 2-0. O médio André Vieira (ex-Farense) e o avançado Stanley foram os autores dos golos.





O treinador Paulo Alves aproveitou a oportunidade para testar a equipa que possivelmente irá defrontar o FC Porto B, no Estádio do Varzim, no próximo dia 13, para o início da 2.ª Liga.Para o arranque da época da 2.ª Liga, Paulo Alves não deve contar com Baba Sow, que vai sujeitar-se a uma intervenção cirúrgica no joelho direito, devido a uma ruptura de ligamentos.Rui Coentrão também está a contas com uma ruptura de ligamentos na coxa esquerda. Ainda entregue ao departamento médico está também Nelson Agra - a recuperar de uma lesão na coluna contraída na época passada.Amanhã o plantel volta a trabalhar. Domingo será o único dia de folga antes do início das provas oficiais.