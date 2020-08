Varzim vende Pedro Ferreira ao Aalborg

A direção de Edgar Pinho acaba de ultimar a transferência do médio defensivo Pedro Ferreira para o Aalborg, da I Divisão da Dinamarca. As condições não foram reveladas, mas o passe do jovem de 22 anos foi negociado e fica na posse definitiva do clube dinamarquês.





Pedro Ferreira fez a sua formação no Vieirense (de Vieira de Leiria, a sua terra natal), no União de Leiria e principalmente no Sporting. Esteve sete épocas nos leões, onde atingiu a idade de sénior e estreou-se na equipa B. Foi depois emprestado ao Mafra e ingressou na época passada no Varzim, onde participou em 19 jogos da 2ª Liga e quatro na Taça de Portugal.