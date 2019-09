Willian Dias longe dos relvados durante três meses

O avançado Willian Dias, que sofreu uma fratura no perónio esquerdo perto do intervalo do jogo de domingo em Mafra, foi esta sexta-feira reavaliado pelo médico ortopedista Hélder Pereira que irá proceder à intervenção cirúrgica, marcada para este domingo, no Hospital da Luz, na Póvoa de Varzim.Estima-se que o tempo de recuperação do jogador seja de três meses.